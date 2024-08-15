Анчелотти оценил победу Реала над Аталантой в Суперкубке УЕФА

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над Аталантой (2:0) в Суперкубке УЕФА.

По словам специалиста, "сливочные" плохо играли в первом тайме, но после перерыва смогли найти ключ к победе.

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"Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

В первом тайме нам было тяжело, поскольку Аталанта много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. В первом тайме Аталанта выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

Когда есть свободные зоны, то Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче", - приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

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