iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти оценил победу Реала над Аталантой в Суперкубке УЕФА

Наставник привел команду к очередному трофею.
Сегодня, 08:30
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над Аталантой (2:0) в Суперкубке УЕФА.

По словам специалиста, "сливочные" плохо играли в первом тайме, но после перерыва смогли найти ключ к победе.

Читай также: Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала

"Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

В первом тайме нам было тяжело, поскольку Аталанта много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. В первом тайме Аталанта выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

Когда есть свободные зоны, то Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче", - приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса
Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою
Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года
Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Формула 109:55
Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса
Бокс09:46
Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою
Формула 109:36
Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года
Европа09:22
Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал
Европа08:59
Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля
Европа08:52
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
Европа08:30
Анчелотти оценил победу Реала над Аталантой в Суперкубке УЕФА
Теннис08:08
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати, добыв вторую победу
Европа07:55
Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Теннис07:35
Калинина вылетела с турнира в Цинциннати после первого матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK