Дженоа Малиновского арендовала воспитанника Интера на проблемную позицию
Андреа Пинамонти будет выступать за «грифонов»
Итальянская Дженоа усилила позицию нападающего.
Как сообщает пресс-служба «грифонов», в команду перебрался Андреа Пинамонти из Сассуоло. Клуб оформил аренду с правом выкупа.
Будет выступать Андреа под 19 номером. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 34 матчах, но это не спасло Сассуоло от вылета.
Отметим, что в этом сезоне Дженоа уже покинул Маттео Ретеги, а Альберт Гудмундссон очень близок к переходу в Фиорентину, поэтому, позиция центрфорварда является проблемной для коллектива Альберто Джилардино.
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