Безумное трансферное лето 2003: Бекхэм в Реале, Роналдиньо в Барселоне, Роналду в МЮ
Рассказываем про мегатрансферы, которые совершали клубы в начале тысячелетия.
Летом текущего года Реал официально подписал Килиана Мбаппе на правах свободного агента - у француза закончился контракт с ПСЖ.
В 2003 году мировые гиганты, такие как: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед совершали громкие трансферы.
Рассказываем про переходы, которые перевернули футбольный мир.
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