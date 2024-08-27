Безумное трансферное лето 2003: Бекхэм в Реале, Роналдиньо в Барселоне, Роналду в МЮ

Рассказываем про мегатрансферы, которые совершали клубы в начале тысячелетия.

Летом текущего года Реал официально подписал Килиана Мбаппе на правах свободного агента - у француза закончился контракт с ПСЖ.

В 2003 году мировые гиганты, такие как: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед совершали громкие трансферы.

Рассказываем про переходы, которые перевернули футбольный мир.

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