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Рома Довбика устроит обмен игроками с другим итальянским топ-клубом

Римляне могут отпустить Тэмми Абрагама в Милан.
Сегодня, 13:14
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Итальянская Рома близка к обмену игроками с Миланом.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «волки» подпишут Алексиса Салемакерса, а в обратном направлении уедет Тэмми Абрагам.

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Также Рома получит дополнительно 7 млн евро в качестве доплаты за анлийского нападающего.

Отметим, что Салемакерс является фланговым игроком, который может сыграть, как на левом, так и на правом фланге полузащиты или атаки.

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