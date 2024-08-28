Рома Довбика устроит обмен игроками с другим итальянским топ-клубом
Римляне могут отпустить Тэмми Абрагама в Милан.
Итальянская Рома близка к обмену игроками с Миланом.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, «волки» подпишут Алексиса Салемакерса, а в обратном направлении уедет Тэмми Абрагам.
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Также Рома получит дополнительно 7 млн евро в качестве доплаты за анлийского нападающего.
Отметим, что Салемакерс является фланговым игроком, который может сыграть, как на левом, так и на правом фланге полузащиты или атаки.
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