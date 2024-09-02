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Футбол

Роналду назвал свою роль в сборной Португалии

Криштиану готов бороться за место в старте.
Вчера, 23:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мнением по поводу своей роли в сборной Португалии.

По словам футболиста, он не готов мириться с ролью запасного.

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"Это вам может казаться, что я готов быть в сборной запасным. Пока я буду играть в футбол, я буду считать себя игроком стартового состава. Однако я всегда уважаю решения, не только тренеров, но и клубов, за которые я играл. Не все ко мне относились хорошо. Но я уважаю тренерские решения.

Пока я чувствую, и тренер мне это тоже сказал, что я важная часть национальной команды. Когда это будет не так, я первым об этом скажу", - приводит слова Криштиану A Bola.

Ранее возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако.

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