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Кащук объяснил, почему выбрал Карабах - экс-игрок Шахтера мог переехать в Испанию

Алексей рад будет попробовать свои силы под руководством Гурбана Гурбанова.
Сегодня, 19:20
Алексей Кащук
Алексей Кащук

На днях украинский вингер Алексей Кащук наконец-то нашел новый клуб - экс-игрок Шахтера присоединился к Карабаху из Азербайджана.

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Футболист поделился эмоциями от перехода, назвав главную причину своего выбора:

"Фактор номер один - Гурбан Гурбанов. Тренер, работающий здесь очень давно и выводивший команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-оф Лиги Европы.

Фактор номер два  детали контракта. Дело не только в личных условиях, но и в клаусуле. Она прописана так, что в будущем европейские клубы смогут сделать Карабаху предложение по адекватной цене.

Фактор номер три – я уже играл в этом чемпионате и в этой стране. Я адаптирован сказал Кащук", – рассказал Кащук в интервью ТаТоТакое.

Напомним, Кащук долгое время не мог найти себе команду, разорвав контракт с донецким Шахтером. В свое время Кащука сватали в испанскую Мальорку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Кащук ФК Карабах

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