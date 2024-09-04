Кащук объяснил, почему выбрал Карабах - экс-игрок Шахтера мог переехать в Испанию

Алексей рад будет попробовать свои силы под руководством Гурбана Гурбанова.

На днях украинский вингер Алексей Кащук наконец-то нашел новый клуб - экс-игрок Шахтера присоединился к Карабаху из Азербайджана.

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Футболист поделился эмоциями от перехода, назвав главную причину своего выбора:

"Фактор номер один - Гурбан Гурбанов. Тренер, работающий здесь очень давно и выводивший команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-оф Лиги Европы.

Фактор номер два детали контракта. Дело не только в личных условиях, но и в клаусуле. Она прописана так, что в будущем европейские клубы смогут сделать Карабаху предложение по адекватной цене.

Фактор номер три – я уже играл в этом чемпионате и в этой стране. Я адаптирован сказал Кащук", – рассказал Кащук в интервью ТаТоТакое.

Напомним, Кащук долгое время не мог найти себе команду, разорвав контракт с донецким Шахтером. В свое время Кащука сватали в испанскую Мальорку.

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