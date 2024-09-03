iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Шахтера нашел новый клуб в Европе

Алексей Кащук продолжит карьеру в Карабахе.
Сегодня, 13:02
Алексей Кащук / Getty Images
Алексей Кащук / Getty Images

Бывший футболист Шахтера и молодежной сборной Украины Алексей Кащук наконец-то нашел новую команду.

Читай также: Бывший футболист Шахтера продолжил карьеру в клубе Яремчука

По информации Transfermarkt, украинский вингер присоединился к азербайджанскому Карабаху на правах свободного агента. Футболист подписал контракт на два года - до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Кащук уже играл в Азербайджане. Украинец выступал за Сабах на правах аренды.

Напомним, в прошлой кампании Кащук провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Алексей Кащук ФК Карабах

Статьи по теме

Кварцяный раскритиковал футболистов Шахтера - больше всего досталось экс-форварду Аякса Кварцяный раскритиковал футболистов Шахтера - больше всего досталось экс-форварду Аякса
Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту
Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера
Маркевич назвал главную проблему Шахтера, раскритиковав некоторых игроков сборной Украины Маркевич назвал главную проблему Шахтера, раскритиковав некоторых игроков сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:51
The International: онлайн-трансляция группового этапа
Киберспорт15:43
The International 2024: уже завтра стартует групповой этап
Украина15:35
Определился потенциальный соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Киберспорт15:15
NaVi - Lynn Vision: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
Олимпийские игры13:46
Украинка Ботурчук завоевала "бронзу" на Паралимпийских играх 2024 года в Париже
Европа13:22
Обнародованы финансовые условия контракта Луческу со сборной Румынии
Другие страны13:07
Схватил за ягодицу: Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте
Европа13:02
Экс-игрок Шахтера нашел новый клуб в Европе
Лига наций12:32
Трубин поделился ожиданиями от матчей Лиги наций: Этот турнир не может рассматриваться как контрольный
Теннис12:32
Украинцы на US Open: Людмила Киченок выступит в четвертьфинале парного разряда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK