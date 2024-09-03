Экс-игрок Шахтера нашел новый клуб в Европе

Бывший футболист Шахтера и молодежной сборной Украины Алексей Кащук наконец-то нашел новую команду.

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По информации Transfermarkt, украинский вингер присоединился к азербайджанскому Карабаху на правах свободного агента. Футболист подписал контракт на два года - до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Кащук уже играл в Азербайджане. Украинец выступал за Сабах на правах аренды.

Напомним, в прошлой кампании Кащук провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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