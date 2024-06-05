"Хочу играть в Европе": Вингер Шахтера подтвердил, что покинет клуб
Вингер Шахтера Алексей Кащук покинет донецкий клуб во время летнего трансферного окна.
23-летний футболист уйдет в статусе свободного агента после завершения контракта с "горняками".
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"Контракт истекает через месяц. Продолжать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами. Думаю, скоро все прояснится. Пока не хочу говорить.
Я хочу играть в Европе", - заявил Кащук в комментарии zbirna.com.
Напомним, что в первой части минувшего сезона Кащук провел за Шахтер во всех турнирах 12 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом. В январе игрок отказался переходить в другой клуб, после чего перестал попадать в состав команды.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ хочет сделать Георгия Судакова своим первым летним приобретением.
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