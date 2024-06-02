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Клуб АПЛ хочет сделать Судакова своим первым летним приобретением

Для этого английский коллектив намерен устроить распродажу "балласта".
Сегодня, 16:48
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рискует продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Как сообщает TeamTalk со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, "шпоры" - тот клуб, который проявляет конкретный интерес к 21-летнему украинцу.

По информации источника, главный тренер Тоттенхэма Анге Постегкоглу хочет приобрести новую энергичную "восьмерку". Главной целью лондонцев остается Конор Галлахер из Челси, однако этот трансфер будет сложно провернуть.

В связи с этим Тоттенхэм готов обсудить с Шахтером переход Судакова. "Горняки" оценивают своего игрока в 60 миллионов евро.

Читай также: Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба

Чтобы собрать необходимые средства, англичане намерены устроить тотальную распродажу - Постекоглу уже сообщил одиннадцати футболистам, что клуб готов выслушать по ним предложения.

Ранее Георгий Судаков рассказал, переход в какой чемпионат он считает своей мечтой - этим летом его мечта может осуществиться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Шахтер Донецк Георгий Судаков

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