Клуб АПЛ хочет сделать Судакова своим первым летним приобретением

Для этого английский коллектив намерен устроить распродажу "балласта".

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рискует продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Как сообщает TeamTalk со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, "шпоры" - тот клуб, который проявляет конкретный интерес к 21-летнему украинцу.

По информации источника, главный тренер Тоттенхэма Анге Постегкоглу хочет приобрести новую энергичную "восьмерку". Главной целью лондонцев остается Конор Галлахер из Челси, однако этот трансфер будет сложно провернуть.

В связи с этим Тоттенхэм готов обсудить с Шахтером переход Судакова. "Горняки" оценивают своего игрока в 60 миллионов евро.

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Чтобы собрать необходимые средства, англичане намерены устроить тотальную распродажу - Постекоглу уже сообщил одиннадцати футболистам, что клуб готов выслушать по ним предложения.

Ранее Георгий Судаков рассказал, переход в какой чемпионат он считает своей мечтой - этим летом его мечта может осуществиться.

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