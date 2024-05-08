iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба

Наполи все еще желает подписать украинца.
Сегодня, 11:15
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Итальянский Наполи все еще горит желанием приобрести лидера донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает Corriere Dello Sport, украинский полузащитник является целью №1 "партенопейцев" для усиления полузащиты.

В то же время, неаполитанцы понимают, что конкуренция за Георгия может оказаться слишком высокой, поэтому, рассматривают и другие варианты. Среди альтернатив Маттео Брешианни из Фрозиноне и Мануэль Угарте из ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер установил ценник на Судакова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Георгий Судаков

Статьи по теме

Шахтер установил ценник на свою главную звезду Шахтер установил ценник на свою главную звезду
Наполи упустил победу над Удинезе Наполи упустил победу над Удинезе
Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб
"Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера "Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:51
51% на 49%: Тухель оценил шансы Реала и Баварии на финал Лиги чемпионов
Европа11:15
Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба
Лига Чемпионов10:44
Ройс: Что за неделя для меня! Мы обязаны победить в финале Лиги Чемпионов
Европа10:10
Один из талантливых воспитанников Барселоны желает вернуться в клуб
Лига Чемпионов10:05
Кроос, Анчелотти и еще девять - кто объединяет Реал и Баварию
НБА09:55
Гобер в четвертый раз признан лучшим игроком оборонительного плана НБА
Лига Чемпионов09:23
"Расстроены и разочарованы": Президент ПСЖ оценил вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов
Лига конференций09:20
Лига конференций-2023/24: Брюгге и Фиорентина определят первого финалиста
Лига Чемпионов09:10
Лига чемпионов: Реал и Бавария проведут ответный матч полуфинала, Боруссия Д вышла в финал
Лига Чемпионов08:59
"Много страдали, но показали хорошую игру": Терзич оценил повторную победу над ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK