Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба

Итальянский Наполи все еще горит желанием приобрести лидера донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает Corriere Dello Sport, украинский полузащитник является целью №1 "партенопейцев" для усиления полузащиты.

В то же время, неаполитанцы понимают, что конкуренция за Георгия может оказаться слишком высокой, поэтому, рассматривают и другие варианты. Среди альтернатив Маттео Брешианни из Фрозиноне и Мануэль Угарте из ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер установил ценник на Судакова.

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