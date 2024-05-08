Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба
Наполи все еще желает подписать украинца.
Итальянский Наполи все еще горит желанием приобрести лидера донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Как сообщает Corriere Dello Sport, украинский полузащитник является целью №1 "партенопейцев" для усиления полузащиты.
В то же время, неаполитанцы понимают, что конкуренция за Георгия может оказаться слишком высокой, поэтому, рассматривают и другие варианты. Среди альтернатив Маттео Брешианни из Фрозиноне и Мануэль Угарте из ПСЖ.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер установил ценник на Судакова.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!