"Моя мечта": Судаков рассказал, в каком чемпионате хотел бы выступать

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своем желании выступать в английской Премьер-лиге.

Также футболист отметил, что был бы на против воссоединиться в лондонском Челси со своим другом Михаилом Мудриком.

"Мы с Мудриком на связи каждый день. Он мой большой друг. За последние два месяца он играл намного больше и был более успешным. Начало для него было довольно тяжелым, морально и физически, но шаг за шагом он приближается к цели. Когда мы вместе играем в сборной, я видел, насколько он вырос по ходу сезона".

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"Я говорил ему о том, как сильно хочу играть в английской Премьер-лиге и как было бы здорово выступать в одной команде. Он сказал мне, что я могу быть не готов к такому давлению, которое есть в Англии и если я приеду, мне нужно быть готовым к этому. Но я уверен, что готов.

Премьер-лига - моя мечта. Было бы здорово сыграть там в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них в качестве приоритета, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов.

Мой настрой такой - я достиг в Шахтере всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен, на Евро, и тогда мое будущее может быть решено", - приводит слова Судакова inews.co.uk.

Ранее была названа сумма, за которую Челси готов купить Судакова.

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