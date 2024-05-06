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Челси провел переговоры с представителями Судакова

Украинец может воссоединиться с Мудриком.
Сегодня, 19:04
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, лондонский Челси» провел переговоры с представителями игрока Шахтера.

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Переговоры были проведены для уточнения финансовых параметров возможной сделки.

В нынешнем сезоне на счету Судакова 33 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины стал приоритетным трансфером для Арсенала.

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