Челси провел переговоры с представителями Судакова
Украинец может воссоединиться с Мудриком.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Daily Mail, лондонский Челси» провел переговоры с представителями игрока Шахтера.
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Переговоры были проведены для уточнения финансовых параметров возможной сделки.
В нынешнем сезоне на счету Судакова 33 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины стал приоритетным трансфером для Арсенала.
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