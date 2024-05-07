Названа сумма, за которую Челси готов купить Судакова

Украинец может воссоединиться с Мудриком.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков заинтересовал ряд клубов Европы.

Представители Челси уже встретились с агентами игрока сборной Украины.

Как сообщает Daily Mail, лондонцы готовы потратить на Судакова 65 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне на счету Судакова 33 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины стал приоритетным трансфером для Арсенала.

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