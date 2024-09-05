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Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания

Артем Довбик не попал в топ-15.
Сегодня, 16:35

Известное английское издание GOAL опубликовало топ-15 претендентов на Золотой Мяч на основе списка кандидатов, которым поделился France Football.

Лидером рейтинга стал Винисиус Жуниор, в тройку также попали Родри и Джуд Беллингем.

Украинец Артем Довбык не попал в пятнадцатку лучших.

Топ-15 претендентов на Золотой Мяч-2024 по версии издания GOAL

  1. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  2. Родри (Манчестер Сити)
  3. Джуд Беллингем (Реал)
  4. Дани Карвахаль (Реал)
  5. Лаутаро Мартинес (Интер)
  6. Тони Кроос (Реал)
  7. Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал)
  8. Гарри Кейн (Бавария)
  9. Фил Фоден (Ман Сити)
  10. Нико Уильямс (Атлетик)
  11. Флориан Вирц (Байер)
  12. Ламин Ямаль (Барселона)
  13. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  14. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  15. Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)

Напомним, Артем Довбик попал в тридцатку претендентов на Золотой Мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус

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