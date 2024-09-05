Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания

Артем Довбик не попал в топ-15.

Известное английское издание GOAL опубликовало топ-15 претендентов на Золотой Мяч на основе списка кандидатов, которым поделился France Football.

Лидером рейтинга стал Винисиус Жуниор, в тройку также попали Родри и Джуд Беллингем.

Украинец Артем Довбык не попал в пятнадцатку лучших.

Топ-15 претендентов на Золотой Мяч-2024 по версии издания GOAL

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) Родри (Манчестер Сити) Джуд Беллингем (Реал) Дани Карвахаль (Реал) Лаутаро Мартинес (Интер) Тони Кроос (Реал) Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал) Гарри Кейн (Бавария) Фил Фоден (Ман Сити) Нико Уильямс (Атлетик) Флориан Вирц (Байер) Ламин Ямаль (Барселона) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)

Напомним, Артем Довбик попал в тридцатку претендентов на Золотой Мяч.

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