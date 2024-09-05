Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания
Артем Довбик не попал в топ-15.
Известное английское издание GOAL опубликовало топ-15 претендентов на Золотой Мяч на основе списка кандидатов, которым поделился France Football.
Лидером рейтинга стал Винисиус Жуниор, в тройку также попали Родри и Джуд Беллингем.
Украинец Артем Довбык не попал в пятнадцатку лучших.
Топ-15 претендентов на Золотой Мяч-2024 по версии издания GOAL
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Родри (Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Дани Карвахаль (Реал)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Тони Кроос (Реал)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Фил Фоден (Ман Сити)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Флориан Вирц (Байер)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
Напомним, Артем Довбик попал в тридцатку претендентов на Золотой Мяч.
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