Анчелотти высказался о переговорах о новом контракте Винисиуса
Наставник мадридцев поделился мыслями о будущем игрока.
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Винисиуса Жуниора.
По словам итальянца, он уверен, что Винисиус хочет стать знаковым игроком для «сливочных».
«Знаю ли я, что в руководстве расстроены таймингами относительно переговоров Винисиуса о новом контракте? Нет, я не знаю этого.
Разговоры об интерсе из Саудовской Аравии не для меня. Я знаю, что ему нравится Мадрид и он хочет стать легендой клуба», - сказал Анчелотти.
Напомним, ранее Карло подтвердил, что Реал получит кадровое усиление накануне игры с Ман Сити.
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