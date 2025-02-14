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Футбол

Три игрока Реала восстановились от травм и попадут в заявку на ответный матч против Манчестер Сити

Крепкое кадровое усиление для «сливочных».
Сегодня, 16:47

Мадридский Реал будет иметь лучшие кадровые возможности для в ответном матче с Манчестер Сити в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Давид Алаба восстановились от своих травм и со следующей недели начнут тренироваться с командой. Это подтвердил Карло Анчелотти.

«Они будут с нами, начиная со вторника. Также они попадут в заявку на матч против Манчестер Сити», - заявил итальянец.

Напомним, ранее сообщалось, что основной защитник Ман Сити получил тяжелую травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Манчестер Сити

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