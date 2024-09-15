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Игрок Реала может пропустить остаток календарного года из-за травмы

Браим Диас получил серьезное повреждение.
Сегодня, 17:57
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

В рамках 4-го тура Ла Лиги Реал Мадрид уверенно победил Реал Сосьедад, однако, победа не обошлась без горечи.

Полузащитник мадридцев Браим Диас получил тяжелую травму задней поверхности бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Официально сроки восстановления марокканца остаются неизвестными, однако, по неофициальным данным Браим может пропустить около трех месяцев, соответственно, вероятно вернется он на поле в конце декабря или в начале января.

В текущем сезоне у Диаса 6 матчей, в которых он отдал 1 голевую передачу и забил 1 гол.

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