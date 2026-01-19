Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа

Хавбек Реала и сборной Марокко Браим Диас прокомментировал свой пенальти в финале Кубка африканских наций.

Напомним, что в конце основного времени матча Сенегал - Марокко арбитр назначил пенальти в ворота сенегальцев. После ряда скандалов Диас все же проиб пенальти, однако его паненка отправилась точно в руки Менди.

В итоге Сенегал забил гол в дополнительное время и выиграл трофей. Браим после матча извинился перед фанатами и взял на себя всю ответственность.

У меня болит душа. Я мечтал об этом титуле благодаря всей любви, которую вы мне подарили, каждому вашему сообщению, каждому проявлению поддержки, которое заставило меня почувствовать, что я не одинок. Я боролся, вкладывая все сердце. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя всю ответственность и приношу свои искренние извинения. Мне будет трудно прийти в себя, потому что эта рана заживает нелегко, но я постараюсь. Не за меня, а за всех, кто верил в меня, и за всех, кто пострадал вместе со мной

