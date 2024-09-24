Манчестер Сити на классе обыграл Уотфорд в матче Кубка лиги

Во вторник, 24 сентября, Манчестер Сити принимал Уотфорд в рамках Кубка английской лиги.

"Горожане" забили уже на пятой минуте, воспользовавшись ошибкой защитника гостей. Гол на свой счет записал Джереми Доку.

Несмотря на абсолютную доминацию хозяев, Уотфорд сумел найти свой момент и сравнять счет на 20-й минуте, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

В ответ Сити забил еще раз, Матеуш Нунеш отличным ударом в нижний угол удвоил преимущество своей команды. И в целом на этом матч завершился.

"Горожане" связали соперника по рукам и ногам и почти не выпускали со своей половины поля, однако и сами не бросались в атаку, катая мяч и ожидая ошибок от соперника. Однако ошиблись сами и Уотфорд вернул толику интриги в матч, забив гол, но команда Гвардиолы все же удержала победу.

Статитстика Манчестер Сити - Уотфорд 1/16 финала Кубка английской лиги

Манчестер Сити - Уотфорд 2:1

Голы: Доку, 5, Нунеш, 38 - Инс, 86

Удары: 22 - 5

Удары в створ ворот: 8 - 1

Владение мячом: 72% - 28%

Фолы: 5 - 7

Угловые: 10 - 1

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