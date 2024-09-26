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Футбол

Стадион на 80 тысяч мест подрывом снесли в Малайзии

В Сеть попало видео, от которого волосы становятся дыбом.
Сегодня, 11:29
На стадионе когда-то играл Челси / Getty Images
На стадионе когда-то играл Челси / Getty Images

Арена Shah Alam Stadium, расположенная в городе Шах-Алам, Малайзия, была уничтожена накануне.

Многофункциональный стадион, который вмещал 80372 зрителей, с 2020 года был признан небезопасным для посещения и проведения соревнований.

В Сеть попало видео, на котором видно, как арена разрушается после подрыва.

Стадион был открыт в 1994 году. В свое время на нем в рамках Азиатского турне играли лондонские Челси и Арсенал.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный стадион Сан-Сиро также не смог гарантировать готовность и был лишён права принимать финал Лиги чемпионов.

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