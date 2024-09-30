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Симеоне высказался о приостановке мадридского дерби из-за фанов Атлетико

Диего считает, что решение судьи пошло на пользу его подопечным.
Сегодня, 12:37
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями о приостановке дерби против Реала из-за фанов его команды.

По словам аргентинского специалиста, остановка игры помогла «матрасникам».

«Игра проходила не так, как мы ожидали. Во втором тайме после того, как Реал забил, мы играли хорошо.

Инцидент с приостановкой матча пошел нам на пользу - мы сумели вернуться в игру и заиграли по-другому.

Мы заслужили ничью в матче, в котором не было много остроты в штрафных площадях».

Также Симеоне заявил, что Куртуа, в которого болельщики Атлетико бросали различные предметы провоцировал трибуны.

«Это ужасно. Но мы все должны делать все от себя зависящее, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем. Если мы провоцируем людей - они злятся.

Можно праздновать гол своей команды, но нельзя при этом смотреть на трибуны соперников, насмехаться над ними и показывать жесты какие-то жесты. Это - ничем не оправданное поведение, как и то, что произошло после этого.

То же самое произошло когда-то с Куртуа на Бернабеу, когда он играл за Атлетико. Этому не место в футболе. Но надо все равно быть осмотрительным - мы становимся жертвами из-за самих себя, а не нас делают жертвами», - резюмировал Диего.

Отметим, что остановка матча произошла на 69-ой минуте, и продлилась 18 минут.

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