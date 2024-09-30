Игрок Динамо забил первый гол в аренде за испанский клуб

Вингер сборной Грузии и Гранады Гиорги Цитаишвили отметился первым голом за испанский коллектив.

Футболист забил в матче седьмого тура сегунды против Бургоса, открыв счет в поединке.

Грузин дотянулся до мяча в штрафной и протолкнул его в одно касание мимо вратаря соперника.

В итоге, правда, гол Гиорги не помог Гранаде. Матч с Бургосом завершился вничью.

Отметим, что Цитаишвили выступает за испанский коллектив на правах аренды из Динамо. Киевлянам он будет принадлежать до июня 2026 года.

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