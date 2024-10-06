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Челси не сумел дожать Ноттингем Форест, играя в большинстве

Лондонцы выжали лишь ничью из поединка против формально более слабого противника.
Сегодня, 18:03
Челси - Ноттингем / Getty Images
Челси - Ноттингем / Getty Images

В рамках 7-го тура АПЛ Челси встретился с Ноттингем Форест.

В первом тайме «синие» имели игровое преимущество, которое не могли реализовать из-за великолепной игры «лесников» в защите.

Свои моменты имели Нони Мадуэке, который пробил выше ворот в середине первой 45-минутки и Энцо Фернандес, который не переиграл Матса Сельса ближе к перерыву.

Во втором тайме гости удивили лондонцев быстрым голом в их ворота. Отличился забитым мячом Крис Вуд.

Впрочем, Челси сумел быстро оправиться и уже на 57-ой минуте Нони Мадуэке восстановил преимущество в счете.

Чуть позже Ноттингем остался в меньшинстве после фола Эллиота Андерсона, но коллектив Энцо Марески этим не воспользовался, получили лишь ничью в домашнем поединке.

Украинец Михаил Мудрик вышел на поле лишь за минуту до начала компенсированного времени во втором тайме и не успел помочь своей команде.

Челси - Ноттингем Форест 1:1

Голы: Мадуэке, 57 - Вуд, 50

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ноттингем Форест

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