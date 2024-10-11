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Сборная Украины по футзалу поднялась в топ-10 рейтинга после исторического достижения на чемпионате мира

Украина теперь занимает девятую позицию.
Сегодня, 17:23
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг мужских футзальных сборных, в котором изменилась позиция сборная Украины.

Подопечные Александра Косенко поднялись на три места и теперь занимают девятую строчку.

Возглавляют рейтинг действующие чемпионы мира - Бразилия, на второй позиции Португалия, а замыкает тройку Аргентина, которая стала вице-чемпионкой мира.

Отметим, что на Мундиале в Узбекистане сборная Украины смогла впервые в истории завоевать бронзу, победив в матче за третье место Францию.

Напомним, ранее сообщалось, что наставник «сине-желтых» Александр Косенко прокомментировал историческое достижение .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина футзал рейтинг чемпионат мира

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