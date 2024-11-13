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"Он реагирует на фолы, будто это травля за его цвет кожи": Экс-тренер Реала раскритиковал Винисиуса

Вандерлей Лушембурго считает, что гейт к его соотечественнику не настолько связан с расизмом, как он сам об этом думает.
Сегодня, 15:36

Бывший тренер мадридского Реала Вандерлей Лушембурго поделился мыслями о поведении Винисиуса Жуниора.

По словам бразильского специалиста, его соотечественник слишком много занимается провокациями на поле и именно из-за этого его ненавидит большинство его гейтеров.

«Я думаю, что он провоцирует многие из этих ненавистных выкриков, делая то, что не должен.

Нет, это не имеет ничего общего с расизмом. К расизму в футболе относятся совсем по-другому».

Лушембурго вспомнил эпизод в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда Винисиус провоцировал Йозуа Киммиха.

"Я припоминаю, когда соперник вежливо возвращал ему мяч, а он бросал его на землю. Соперник подхватывал его и возвращал, но он снова бросил его, а затем начинал издеваться над игроком. В том же клубе играет Модрич, соперник отдает ему мяч, и он вбрасывает аут".

Напоследок Вандерлей рассказал, что по его мнению Винисиус слишком агрессивно реагирует на фолы против него.

«На нем фолят, а потом Вини встает и бьет игрока, так, будто ты не можешь сфолить против него. Представьте, сколько раз фолили на Пеле, представьте, сколько раз фолили на Зико. Его раздражают подкаты, как будто это травля за то, что он чернокожий», - резюмировал бразилец.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может продать Винисиуса из-за проблем с финансами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Винисиус

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