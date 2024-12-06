Команда Ираолы владела мячом около трети времени, но создала xG в шесть раз больше соперника.

В четверг, 5 декабря, Борнмут Ильи Забарного принимал дома Тоттенхэм в 14-м туре АПЛ.

Команда обменялись опасными моментами, а затем угловой "вишен" привел к первому голу. На подачу откликнулся Дин Хейсен и вогнал мяч в правый угол ворот.

Тоттенхэм попробовал надавить, но Борнмут нашел окно для контратаки и забил снова, но вмешался VAR и отменил взятие ворот, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Во втором тайме у вратарейц обоих команд было достаточно работы, хотя Фостеру пришлось намного больше раз спасать команду, хот я Тоттенхэм и доминировал. Сон Хын Мин даже смог забить один гол, но снова был зафиксирован офсайд.

Остаток тайма все так же Борнмут продолжал создавать момент за моментом и в какой-то момент снова забил, и снова гол был отменен. Однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев.

Илья Забарный провле на поле весь матч, однако результативными действмия не отметился.

Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм 14-го тура АПЛ

Борнмут - Тоттенхэм 1:0

Гол: Хейсен, 17

Ожидаемые голы: (xG): 3.31 - 0.58

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 21 - 12

Удары в створ ворот: 8 - 4

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