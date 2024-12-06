Борнмут с Забарным минимально обыграл Тоттенхэм
В четверг, 5 декабря, Борнмут Ильи Забарного принимал дома Тоттенхэм в 14-м туре АПЛ.
Команда обменялись опасными моментами, а затем угловой "вишен" привел к первому голу. На подачу откликнулся Дин Хейсен и вогнал мяч в правый угол ворот.
Тоттенхэм попробовал надавить, но Борнмут нашел окно для контратаки и забил снова, но вмешался VAR и отменил взятие ворот, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.
Во втором тайме у вратарейц обоих команд было достаточно работы, хотя Фостеру пришлось намного больше раз спасать команду, хот я Тоттенхэм и доминировал. Сон Хын Мин даже смог забить один гол, но снова был зафиксирован офсайд.
Остаток тайма все так же Борнмут продолжал создавать момент за моментом и в какой-то момент снова забил, и снова гол был отменен. Однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев.
Илья Забарный провле на поле весь матч, однако результативными действмия не отметился.
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм 14-го тура АПЛ
Борнмут - Тоттенхэм 1:0
Гол: Хейсен, 17
Ожидаемые голы: (xG): 3.31 - 0.58
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 21 - 12
Удары в створ ворот: 8 - 4
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