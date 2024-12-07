Карпаты уверенно в большинстве разобрались с Вересом

Львовяне разгромили соперника, который в последних матчах имел длительную беспроигрышную серию.

В рамках 16-го тура УПЛ Карпаты встретились с Вересом.

Уже на старте встречи львовяне вышли вперед усилиями Амбросия Чачуа, а на 19-ой минуте Игорь Пидлепенец удвоил преимущество в счете.

Менее чем через 10 минут после гола Пидлепенца свою команду в меньшинстве оставил Яго Сикейра.

После удаления бразильца в ворота Вереса влетело еще три мяча. Забивали вышеупомянутый Чачуа, Бруниньо и Денис Устименко.

Также стоит сказать, что на 74-ой минуте пенальти нереализовал Игорь Невес

Таким образом, Верес прервал свою 10-матчевую без поражений.

Карпаты - Верес 5:0

Голы: Чачуа, 3, 54, Пидлепенец, 19, Бруниньо, 67, Устименко, 90+3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!