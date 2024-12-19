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Варди необычно готовится к противостоянию с защитниками соперников

Помимо плотного завтрака, форвард учит другие языки.
Сегодня, 22:29
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Нападающий Лестера Джейми Варди довольно необычным способом готовится к предстоящим матчам, пишет The Telegraph.

Опытному нападающему в январе исполнится 38 лет, однако подготовка к матчу у Джейми не менялась за годы.

Перед матчам Варди выбивает три банка Ред Булл, съедает омлет с сыром и ветчиной, и непосредственно перед самым матчем еще и выпивает двойной эспрессо.

Однако самое забавное, что форвард учит оскорбления на языке защитников, которые будут его опекать в предстоящем матче.

Ранее также легенда английского футбола заявил, что Аморим - подходящий тренер для МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Варди

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