Варди необычно готовится к противостоянию с защитниками соперников
Помимо плотного завтрака, форвард учит другие языки.
Нападающий Лестера Джейми Варди довольно необычным способом готовится к предстоящим матчам, пишет The Telegraph.
Опытному нападающему в январе исполнится 38 лет, однако подготовка к матчу у Джейми не менялась за годы.
Перед матчам Варди выбивает три банка Ред Булл, съедает омлет с сыром и ветчиной, и непосредственно перед самым матчем еще и выпивает двойной эспрессо.
Однако самое забавное, что форвард учит оскорбления на языке защитников, которые будут его опекать в предстоящем матче.
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