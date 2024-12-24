Топ-клуб Бундеслиги интересуется Луниным - источник

Боруссия Дортмунд рассматривает приобретение Андрея Лунина при одном условии.

Как сообщает Bild, Лунин является приоритетным вариантом усиления вратарской линии для «шмелей» в случае ухода Грегора Кобеля, которым интересуется Челси. Его продажа состоится в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Андрей, по информации источника, якобы готов перейти в немецкий клуб, поскольку увидел, что Реал не рассчитывает на него, как на основного голкипера ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Боруссия сейчас занимает 6 место в Бундеслиге, если немецкие клубы путем успешных выступлений в еврокубках не заработают дополнительного слота для чемпионата, то в Лигу чемпионов попадет только 4 команды.

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