Роналду трогательно поздравил маму и показал архивное фото
Португалец посвятил маме пост в социальной сети.
Нападающий сборной Португалии Криштиану поздравил маму с днем рождения.
Во вторник, 31 декабря, Мария Долореш Авейру отметила свое 70-летие.
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Роналду показал новую фотографию с мамой, а также архивное фото, на котором португалец в форме Спортинга.
"С Днем рождения, мама! Спасибо тебе за вдохновение каждый день и за твою безусловную поддержку. Люблю тебя!", – написал Криштиану.
Ранее возлюбленная Роналду показала, как они встречали Новый год.
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