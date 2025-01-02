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Роналду трогательно поздравил маму и показал архивное фото

Португалец посвятил маме пост в социальной сети.
Вчера, 18:00
Мария Долореш Авейру и Криштиану Роналду / Instagram
Мария Долореш Авейру и Криштиану Роналду / Instagram

Нападающий сборной Португалии Криштиану поздравил маму с днем рождения.

Во вторник, 31 декабря, Мария Долореш Авейру отметила свое 70-летие. 

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Роналду показал новую фотографию с мамой, а также архивное фото, на котором португалец в форме Спортинга.

"С Днем рождения, мама! Спасибо тебе за вдохновение каждый день и за твою безусловную поддержку. Люблю тебя!", – написал Криштиану.

Ранее возлюбленная Роналду показала, как они встречали Новый год.

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