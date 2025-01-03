Салах сделал сенсационное заявление о пребывании в Ливерпуле

Египтянин признал, что может покинуть клуб.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах высказался относительно своего будущего.

Египтянин признал, что договоренность с его клубом касаемо нового соглашения далека от того, чтобы быть закрытой

«Да. Пока что так. Это последние полгода.

В переговорах между моими представителями и клубом нет никакого прогресса.

Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам просто остается ждать и посмотреть, что произойдет», - сказал Мохамед.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб интересуется конкурентом Салаха.

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