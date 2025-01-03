Салах сделал сенсационное заявление о пребывании в Ливерпуле
Египтянин признал, что может покинуть клуб.
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах высказался относительно своего будущего.
Египтянин признал, что договоренность с его клубом касаемо нового соглашения далека от того, чтобы быть закрытой
«Да. Пока что так. Это последние полгода.
В переговорах между моими представителями и клубом нет никакого прогресса.
Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам просто остается ждать и посмотреть, что произойдет», - сказал Мохамед.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб интересуется конкурентом Салаха.
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