Борнмут подписал потенциальную замену Забарному

Английский Борнмут объявил о подписании талантливого центрального защитника.

Как сообщает пресс-служба «вишен», к команде присоединился 19-летний Матаи Акинмбони из ДиСи Юнайтед. Сумма трансфера составила 2.5 млн евро.

Акинмбони будет выступать под 45-ым номером. Срок действия соглашения между сторонами не известен.

Матаи вызывался в сборную США до 19 лет и сыграл за нее 9 матчей.

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