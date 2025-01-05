Экс-тренер Милана: Топ-клубы Саудовской Аравии могли бы бороться за зону Лиги чемпионов в Серии А

Наставник Ан-Насра Стефано Пиоли, который тренировал Милан и Интер, поделился мыслями об уровне Саудовской Лиги.

По словам итальянского специалиста, топ-клубы местного футбола имели бы шансы в его родной стране на определенные достижения.

«Саудовский чемпионат лучше, чем я думал. 6-7 команд могли бы быть конкурентоспособными в Серии А, а 3-4 соревновались бы за места в Лиге чемпионов», - сказал Стефано.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1.

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