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Определен главный кандидат на замену Дешама

Зидан может вернуться к работе.
Сегодня, 16:48
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает L'Équipe, специалист является главным претендентом на должность главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Дешам сообщил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года. 

Напомним, что была информация, что Зидан возобновит карьеру только ради Реала или сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Клюйверт возглавил сборную Индонезии.

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