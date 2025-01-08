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Клюйверт возглавил сборную Индонезии

Легендарный нидерландец должен вывести сборную на чемпионат мира-2026.
Сегодня, 15:10
Патрик Клюйверт / Getty Images
Патрик Клюйверт / Getty Images

Бывший футболист Милана и Барселоны Патрик Клюйверт стал новым главным тренером сборной Индонезии.

48-летний нидерландец подписал контракт на два года с возможностью продления.

Клюйверт планирует прибыть в Индонезию 11 января, после чего он будет официально представлен публике.

Главной задачей тренера является выход Индонезии на чемпионат мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее Дешам официально объявил, когда покинет сборную Франции.

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