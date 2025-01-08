Дешам официально объявил, когда покинет сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что покинет команду в 2026 году.

Об этом специалист рассказал в небольшом отрывке, который позднее сегодня покажут по французскому телевидению.

🔴 Didier Deschamps annonce en exclusivité à @TF1INFO et @LCI quitter en 2026 son poste de sélectionneur de l'équipe de France : "J' ai fait mon temps"



▶️ Une interview à retrouver en intégralité dans le JT de #13H de @MSLacarrau pic.twitter.com/cSF5zH2WGZ — LCI (@LCI) January 8, 2025

"Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год улыбается. Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение.

Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год — очень хороший момент для расставания.

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать "стоп". Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей.

14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая высокие требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет", - рассказал Дешам.

Напомним, что под руководством 56-летнего специалиста сборная Франции выиграла ЧМ-2018, Лигу наций-21/22, а также брала серебро Евро и ЧМ.

Ранее также сообщалось, что Барселоне позволили временную регистрацию[ игроков.

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