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Рэшфорд определился, где хочет продолжить карьеру

Игрок согласился с предложением Милана.
Сегодня, 18:23
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд хотел бы продолжить карьеру в Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянского издания, англичанин заявил представителям Милана, что заинтересован именно в их клубе.

Напомним, что кроме "россонери" на Рэшфорда претендуют Боруссия и Барселона. Но, если чемпионат Германии игроку неинтересен, то каталонцам еще нужно решить свои финансовые проблемы.

Также издание пишет, что Манчестер Юнайтед согласен на аренду без права выкупа, что еще больше удовлетворяет Милан, которому придется лишь платить часть зарплаты Маркуса.

Ранее также Антонио Конте подтвердил, что Кварацхелия намерен покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Маркус Рэшфорд

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