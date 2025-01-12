ЛНЗ усилился игроком Полесья - его представили в стиле FC25

Украинский полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком ЛНЗ.

Как сообщает пресс-служба «фиолетовых», Танковский будет носить в новом клубе футболку с номером 6. Детали трансфера не сообщает.

Отметим, что самого игрока представили в стиле FC25 с использованием моду на УПЛ, перенеся его из состава Полесья в состав ЛНЗ. В конце видео в кадре появляется сам Танковский.

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