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ЛНЗ усилился игроком Полесья - его представили в стиле FC25

Вячеслав Танковский перешел в другой клуб УПЛ.
Сегодня, 20:57
Вячеслав Танковський / ЛНЗ
Вячеслав Танковський / ЛНЗ

Украинский полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком ЛНЗ.

Как сообщает пресс-служба «фиолетовых», Танковский будет носить в новом клубе футболку с номером 6. Детали трансфера не сообщает.

Отметим, что самого игрока представили в стиле FC25 с использованием моду на УПЛ, перенеся его из состава Полесья в состав ЛНЗ. В конце видео в кадре появляется сам Танковский.

Напомним, на ISPORT доступны все трансферы чемпионата Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье ЛНЗ

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