Талант Манчестер Сити притягивает интерес немецких клубов
Джеймс Макэти может сменить чемпионат.
Хавбек Манчестер Сити Джеймс Макэти интересен немецким клубам, пишет Фабрицио Романо.
22-летний англичанин, отметившийся хет-триком в недавнем кубковом матче, рассматривается сразу рядом клубов Бундеслиги.
За Макэти следят Байер, Боруссия, Штутгарт, Майнц и РБ Лейпциг. Некоторые из клубов уже контактировали с Сити касательно доступности Макэти.
Трансфермаркт оценивает хавбека в 12 млн, что вполне по карману немецким клубам, если "горожане" согласятся продать полузащитника.
Ранее также сообщалось, что Милан заинтересован в звезде Сити.
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