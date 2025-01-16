Сборная Бельгии намерена сменить главного тренера
Сборная Бельгии планирует расстаться с главным тренером Домеником Тедеско, пишет L’Equipe.
Как пишет издание, решение уволить тренера было принято еще несколько недель назад, но стороны никак не могут договориться о разрыве контракта.
Напомним, что контракт Тедеско рассчитан до 2027 года, а его зарплата составляет почти 2 млн евро.
Кроме того, бельгийская федерация ищет нового главного тренера. Фаворитом считается недавно уволенный из Наполи Руди Галлетти.
Также рассматривается возможность назначения Тьерри Анри, однако многочисленные рекламные и спонсорские контракты француза усложняют ситуацию.
В Бельгии рассчитывают уволить Тедеско еще до конца январе, а уже в феврале объявить имя следующего главного тренера.
Ранее также сообщалось, что клуб Джеррарда планирует подписать звезду Ливерпуля.
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