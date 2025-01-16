Сборная Бельгии намерена сменить главного тренера

Федерация никак не может договориться с Доменико Тедеско о разрыве контракта.

Сборная Бельгии планирует расстаться с главным тренером Домеником Тедеско, пишет L’Equipe.

Как пишет издание, решение уволить тренера было принято еще несколько недель назад, но стороны никак не могут договориться о разрыве контракта.

Напомним, что контракт Тедеско рассчитан до 2027 года, а его зарплата составляет почти 2 млн евро.

Кроме того, бельгийская федерация ищет нового главного тренера. Фаворитом считается недавно уволенный из Наполи Руди Галлетти.

Также рассматривается возможность назначения Тьерри Анри, однако многочисленные рекламные и спонсорские контракты француза усложняют ситуацию.

В Бельгии рассчитывают уволить Тедеско еще до конца январе, а уже в феврале объявить имя следующего главного тренера.

Ранее также сообщалось, что клуб Джеррарда планирует подписать звезду Ливерпуля.

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