Арсенал упустил победу над Астон Виллой, ведя с преимуществом в два мяча

"Канониры" рано расслабились, а исправить свою ошибку не успели.

В рамках 22-го тура АПЛ Арсенал встретился с Астон Виллой.

В первом тайме «канониры» достаточно спокойно повели в счете. Автором гола в конце 45-минутки стал Габриэль Мартинелли.

Почти сразу после перерыва усилиями Кая Гаверца подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество и казалось, что победа уже никуда не убежит от хозяев, однако, коллектив Унаи Эмери добавил, а Арсенал наоборот расслабился.

Как следствие, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс наказали соперника за самоуверенность двумя голами в течение 10 минут.

В концовке Арсенал имел несколько невероятных возможностей и, в частности, даже забил, однако гол, который мог стать победным отменили из-за того, что мяч перед тем, как залететь в сетку ворот, касался руки вышеупомянутого Кая Гаверца.

Арсенал - Астон Вилла 2:2

Голы: Мартинели, 35, Гаверц, 55 - Тилеманс, 60, Уоткинс, 68

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