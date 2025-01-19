Антони в шаге от смены клубной прописки
Бетис практически согласовал аренду бразильца.
Манчестер Юнайтед и Реал Бетис практически согласовали трансфер Антони, пишет Фабрицио Романо.
Бразильский вингер перейдет в испанский клуб в аренду до конца текущего сезона.
По соглашению между клубами именно МЮ будет выплачивать большую часть зарплаты игрока, но контракт не включает в себя опцию выкупа.
Сам же Антони готов попробовать реанимировать свою карьеру в Испании, потому уже давно дал согласие на переход в Бетис.
В текущем сезоне бразилец провел 13 матчей, в которых отличился одним голом.
Ранее также сообщалось, что вингера Ливерпуля наоборот решил отказаться от аренды.
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