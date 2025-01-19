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Антони в шаге от смены клубной прописки

Бетис практически согласовал аренду бразильца.
Сегодня, 11:30
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Реал Бетис практически согласовали трансфер Антони, пишет Фабрицио Романо.

Бразильский вингер перейдет в испанский клуб в аренду до конца текущего сезона.

По соглашению между клубами именно МЮ будет выплачивать большую часть зарплаты игрока, но контракт не включает в себя опцию выкупа.

Сам же Антони готов попробовать реанимировать свою карьеру в Испании, потому уже давно дал согласие на переход в Бетис.

В текущем сезоне бразилец провел 13 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее также сообщалось, что вингера Ливерпуля наоборот решил отказаться от аренды.

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