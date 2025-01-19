Экс-звезда Шахтера с сыном сыграет в матче против обладателя Кубка Англии 1875 года

Эдуардо да Силва вернется на поле в ближайшую неделю. Он наденет футболку Джиллингема из английской Лиги 2, сообщает The Sun.

Бразильский хорват с 13-летним сыном Матеусом сыграет против Роял Энджинирс. "Саперы" из Королевского корпуса инженеров британской армии будут праздновать 150-летие главного достижения в истории скромной команды – завоевание Кубка Англии в 1875 году. Оба коллектива представляют графство Кент.

"Мы оба очень взволнованы. Мой последний матч в статусе профессионала был в 2018-м за варшавскую Легию в Польше. Я получу бесплатные бутсы от своего сына на игру, поскольку сейчас он носит тот же размер, что и я, а его спонсором стал Nike ", – рассказал Эдуардо.

Кстати, ранее открытый Фергюсоном стадион выставили на аукцион.

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