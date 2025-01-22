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Сикан назвал задачу, которую намерен выполнить в Трабзонспоре

Украинец хочет помочь команде выигрывать трофеи.
Вчера, 23:25
Даниил Сикан / ФК Трабзонспор
Даниил Сикан / ФК Трабзонспор

Форвард сборной Украины Даниил Сикан перебрался в Трабзонспор из Шахтера.

Нападающий высказался о своем переходе в турецкий клуб.

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"Я очень рад присоединиться к такой замечательной команде. Я не могу дождаться, чтобы вернуться к тренировкам. Я с нетерпением жду возможности как можно быстрее оказаться на поле со своими новыми партнерами по команде и играть в этой футболке. 

Моя цель – выиграть много трофеев здесь при поддержке замечательных болельщиков", - приводит слова Сикана официальный сайт.

Шахтер продал украинского форварда за шесть миллионов евро.

Отметим, что дончане также объявили о продаже нападающего в США.

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