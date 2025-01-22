"Чтобы война в Украине закончилась": Трабзонспор оценил подписание Сикана

Вице-президент Трабзонспора Зеят Кафкас прокомментировал подписание форварда Даниила Сикана.

Функционер надеется, что украинец продолжит показывать игру высокого уровня.

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"Я хотел бы поблагодарить его за то, что он выбрал такой великий клуб, как Трабзонспор. Мы надеемся, что его успешный период, который он оставил позади, продолжится в Трабзонспоре, и что он будет иметь здесь счастливую карьеру. Это наш самый большой приоритет, чтобы каждый игрок был счастлив в Трабзонспоре".

Кафкас выразил надежду, что война в Украине вскоре завершится.

"Я хотел бы поделиться еще одним пожеланием по случаю этой церемонии подписания. Я искренне надеюсь, что война в Украине как можно скорее сменится на мир", - приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Шахтер продал украинского форварда за шесть миллионов евро.

Отметим, что дончане также объявили о продаже нападающего в США.

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