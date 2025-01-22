iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом

"Горняки" сделали трогательный и красивый жест.
Сегодня, 21:20
Шахтер провел акцию на матче с Брестом / ФК Шахтер Донецк
Шахтер провел акцию на матче с Брестом / ФК Шахтер Донецк

В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Шахтер встречается с Брестом.

На поединке донецкий коллектив провел акцию памяти погибших ультрас клуба.

"Навсегда на трибуне. Навсегда в строю. Борьба украинского народа за свою свободу длится уже 11 лет. И сегодня Шахтер почитает память 10 погибших представителей ультрас клуба, героически сражавшихся за независимость Украины".

Читай также: Экс-игрок Челси решил пройти военную подготовку в 44 года

Шахтер оставил десять мест на трибуне стадиона пустыми.

"Этот жест является символом того, что мы всегда будем помнить своих преданных фанатов, их поддержку, мужество и героизм. Они навсегда останутся частью семьи Шахтера. И уже никто никогда не сможет занять их мест на фанатской трибуне... Слава Украине! Героям слава!".

Матч проходит на стадионе Фелтинс-Арена в Гельзенкирхен (Германия).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест
Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:42
Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест
Лига Чемпионов21:41
Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити
Лига Чемпионов21:20
Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом
Лига Чемпионов20:46
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Бокс20:41
Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом
Украина20:30
Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Украина20:00
Шахтер объявил о продаже нападающего в США
Лига Европы19:50
Лига Европы: Бешикташ разгромил Атлетик
Лига Чемпионов19:35
Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025
Европа19:32
Бывший легионер Динамо сменил клуб в Греции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK