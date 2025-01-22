Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом
"Горняки" сделали трогательный и красивый жест.
В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Шахтер встречается с Брестом.
На поединке донецкий коллектив провел акцию памяти погибших ультрас клуба.
"Навсегда на трибуне. Навсегда в строю. Борьба украинского народа за свою свободу длится уже 11 лет. И сегодня Шахтер почитает память 10 погибших представителей ультрас клуба, героически сражавшихся за независимость Украины".
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Шахтер оставил десять мест на трибуне стадиона пустыми.
"Этот жест является символом того, что мы всегда будем помнить своих преданных фанатов, их поддержку, мужество и героизм. Они навсегда останутся частью семьи Шахтера. И уже никто никогда не сможет занять их мест на фанатской трибуне... Слава Украине! Героям слава!".
Матч проходит на стадионе Фелтинс-Арена в Гельзенкирхен (Германия).
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест.
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