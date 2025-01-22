Экс-игрок Челси решил пройти военную подготовку в 44 года
Флоран Малуда поделился фото армейских будней.
Бывший игрок Челси и сборной Франции Флоран Малуда решил пройти военную службу.
Экс-футболист проходит военную подготовку во Французской Гвиане в составе третьего лесного пехотного полка.
Там могут проходить службу гражданские в рамках программы популяризации армии.
Напомним, что Малуда наиболее запомнился выступлениями за Лион и Челси, с последними он выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов. Также на счету хавбека 80 матчей за сборную Франции и серебряные медали ЧМ-2006.
Ранее также сообщалось, что экс-звзеда Реала решил продолжить карьеру в Аргентине.
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