iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Челси решил пройти военную подготовку в 44 года

Флоран Малуда поделился фото армейских будней.
Сегодня, 14:26
Флоран Малуда / Getty Images
Флоран Малуда / Getty Images

Бывший игрок Челси и сборной Франции Флоран Малуда решил пройти военную службу.

Экс-футболист проходит военную подготовку во Французской Гвиане в составе третьего лесного пехотного полка.

Там могут проходить службу гражданские в рамках программы популяризации армии.

Напомним, что Малуда наиболее запомнился выступлениями за Лион и Челси, с последними он выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов. Также на счету хавбека 80 матчей за сборную Франции и серебряные медали ЧМ-2006.

Ранее также сообщалось, что экс-звзеда Реала решил продолжить карьеру в Аргентине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флоран Малуда

Статьи по теме

Малуда: Когда такая атака, как у ПСЖ, обретает уверенность в себе, это страшная сила Малуда: Когда такая атака, как у ПСЖ, обретает уверенность в себе, это страшная сила
Вице-чемпиона мира отправили в отставку, не оповестив его об этом Вице-чемпиона мира отправили в отставку, не оповестив его об этом
Клуб из Люксембурга усилился победителем Лиги чемпионов Клуб из Люксембурга усилился победителем Лиги чемпионов
Челси не заявил Малуда на Лигу чемпионов Челси не заявил Малуда на Лигу чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Милан договорился о трансфере звезды АПЛ
Европа16:05
Культовый игрок Ромы подписал контракт с клубом бельгийского второго дивизиона
Европа15:24
Костюк подвела индивидуальные итоги Australian Open
Европа14:54
Яремчук отказал аутсайдеру топ-чемпионата
Футбол14:26
Экс-игрок Челси решил пройти военную подготовку в 44 года
Европа14:07
Матч Брюгге - Ювентус повторил антирекорд Лиги чемпионов
Европа13:59
Моуринью убедил защитника топ-клуба присоединится к Фенербахче
Европа13:37
Тен Гаг и экстренер Трубина: Боруссия Д определилась с возможными заменами Шахину
Европа13:05
Рома провела предварительные переговоры с наставником нидерландского гранда
Европа12:59
Клуб АПЛ хочет подписать игрока итальянского топ-клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK