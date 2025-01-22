Экс-игрок Челси решил пройти военную подготовку в 44 года

Бывший игрок Челси и сборной Франции Флоран Малуда решил пройти военную службу.

Экс-футболист проходит военную подготовку во Французской Гвиане в составе третьего лесного пехотного полка.

Там могут проходить службу гражданские в рамках программы популяризации армии.

Напомним, что Малуда наиболее запомнился выступлениями за Лион и Челси, с последними он выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов. Также на счету хавбека 80 матчей за сборную Франции и серебряные медали ЧМ-2006.

Ранее также сообщалось, что экс-звзеда Реала решил продолжить карьеру в Аргентине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!