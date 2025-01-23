Тоттенхэм потерял ключевого игрока на долгий срок

Нападающий Тоттенхэма Доминик Соланке выбыл на продолжительный срок.

Форвард травмировался на тренировке перед матчем с Эвертоном, и уже пропустил поединки против "ирисок" и Хоффенхайма.

Ожидается, что Соланке будет отсутствовать в течение примерно двух месяцев, о характере травмы пока неизвестно.

Это большая потеря для Тоттенхэма, так как Доминик - второй бомбардир в команде после Мэддисона. Соланке пропустит матчи против Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.

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