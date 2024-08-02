Одноклубник Забарного может пойти на повышение

Доминик Соланке заинтересовал команду, которая регулярно выступает в еврокубках.

Форварда Борнмута Доминик Соланке попал на радар Тоттенхэма.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" рассматривают возможность приобрести 26-летнего англичанина.

Сделка считается сложно осуществимой из-за статуса футболиста, который является ключевым игроком команды Андони Ираолы.

При этом лондонцы еще не сделали ни одного предложения. Transfermarkt оценивает Соланке в 40 миллионов евро.

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По информации источника, Тоттенхэм занимается поисками нового нападающего и, возможно, вингера - все зависит от возможностей клуба.

В прошедшем сезоне Доминик Соланке оформил 21 гол и 4 результативные передачи в 42 матчах Борнмута во всех турнирах.

Напомним, что ранее Борнмут приобрел игрока, который потенциально может стать конкурентом Илье Забарному.

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