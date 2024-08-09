Клуб АПЛ побьет свой трансферный рекорд ради одноклубника Забарного
Доминик Соланке станет игроком Тоттенхэма.
Лондонский Тоттенхэм усилит линию атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" подпишут Доминика Соланке из Борнмута. Сумма трансфера составит 65 млн евро, это рекорд для столичного клуба.
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Соланке вскоре отправится на медосмотр. Контракт сроком до 2030 года и с неизвестными широкой общественности финансовыми условиями уже согласован.
В прошлом сезоне Доминик провел в АПЛ 38 матчей, забив 19 голов, что сделало его одним из лучших бомбардиров того сезона.
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