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Клуб АПЛ побьет свой трансферный рекорд ради одноклубника Забарного

Доминик Соланке станет игроком Тоттенхэма.
Сегодня, 19:59
Доминик Соланке / Getty Images
Доминик Соланке / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм усилит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" подпишут Доминика Соланке из Борнмута. Сумма трансфера составит 65 млн евро, это рекорд для столичного клуба.

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Соланке вскоре отправится на медосмотр. Контракт сроком до 2030 года и с неизвестными широкой общественности финансовыми условиями уже согласован.

В прошлом сезоне Доминик провел в АПЛ 38 матчей, забив 19 голов, что сделало его одним из лучших бомбардиров того сезона.

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Клуб АПЛ побьет свой трансферный рекорд ради одноклубника Забарного
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